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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» объявил о продлении контракта с Корреа официально

04 Января 2022 • 13:19 Комментировать

Успешно завершились переговоры между полузащитником Анхелем Корреа и представителями мадридского «Атлетико». Стороны поставили подписи под новым трудовым соглашением, рассчитанным до середины 2026 года. Об этом сообщается в официальном твиттер-аккаунте «матрасников».

26-летний аргентинский футболист пополнил ряды мадридского коллектива в 2015 году. В текущем сезоне Корреа сыграл 25 поединков, записав на свой счет семь забитых мячей и четыре голевые передачи.

По итогам 19 туров испанской Ла Лиги «Атлетико» набрал 32 балла и занимает четвертое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Анхель Корреа
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