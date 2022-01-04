Успешно завершились переговоры между полузащитником Анхелем Корреа и представителями мадридского «Атлетико». Стороны поставили подписи под новым трудовым соглашением, рассчитанным до середины 2026 года. Об этом сообщается в официальном твиттер-аккаунте «матрасников».

26-летний аргентинский футболист пополнил ряды мадридского коллектива в 2015 году. В текущем сезоне Корреа сыграл 25 поединков, записав на свой счет семь забитых мячей и четыре голевые передачи.

По итогам 19 туров испанской Ла Лиги «Атлетико» набрал 32 балла и занимает четвертое место в турнирной таблице.