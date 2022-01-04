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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дембеле требует у «Барселоны» огромную зарплату

04 Января 2022 • 11:28 Комментировать

Каталонская «Барселона» не может договориться с французским вингером Усманом Дембеле о пролонгации сотрудничества. По данным журналистов RMC Sport, камнем преткновения являются высокие финансовые требования игрока.

Дембеле в ходе переговоров выдвинул требование по заработной плате. По новому контракту он хочет получать 20 миллионов евро в год. «Сине-гранатовые» не готовы гарантировать Усману такой высокий оклад из-за финансового кризиса.

Если стороны не найдут компромисс, Дембеле покинет клуб. Подписать полузащитника могут туринский «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
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