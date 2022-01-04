Симеоне отреагировал на информацию об уходе Триппьера

Рулевой мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался по поводу информации об уходе защитника команды Кирана Триппьера. Англичанина сватают на родину, где интерес к нему проявляет «Ньюкасл».

«Мне бы хотелось, чтобы Киран остался с нами. Однако реальность такова, что мы не можем принудительно удерживать его, если он решит покинуть клуб», - передает слова аргентинского наставника Canal+.

По данным СМИ, Триппьер должен присоединиться к «Ньюкаслу» в январе. «Сороки» уже предложили ему выгодный контракт.

На Туманном Альбионе Киран известен по выступлениям за столичный «Тоттенхэм».