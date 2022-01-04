Названы четыре клуба, которые готовы подписать Эдена Азара

Бельгийский полузащитник Эден Азар может покинуть мадридский «Реал» в текущее трансферное окно.

По информации Fichajes, интерес к хавбеку проявляют четыре европейских клуба. Эден может вернуться в английскую Премьер-лигу, где предложить ему работу готовы «Ньюкасл» и лондонский «Вест Хэм». Также у него есть варианты трудоустройства в Италии и Германии - подписать Азара хотят «Милан» и дортмундская «Боруссия» соответственно.

После перехода из «Челси» бельгиец так и не оправдал надежд руководства «Реала». Полузащитник много времени пропустил из-за травм, а когда все же появлялся на поле, то показывал блеклую игру.