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Юмтити отказался от продолжения карьеры в Турции

04 Января 2022 • 08:30 Комментировать

Защитник Самуэль Юмтити, от которого давно пытается избавиться каталонская «Барселона», отказался от очередного варианта трудоустройства. Интерес к французу проявлял стамбульский «Фенербахче», однако игрок не захотел переходить в этот клуб, утверждает портал Goal.com.

Защитник желает продолжить карьеру в топ-клубе, борющемся за трофеи. В свою очередь «сине-гранатовые» не заинтересованы в услугах Самуэля и рассчитывают продать его в текущее трансферное окно.

Юмтити играет за каталонский гранд с 2016 года. В нынешнем сезоне француз угодил в глубокий запас и не провел ни одного поединка.

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Самуэль Юмтити
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