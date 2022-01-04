Юмтити отказался от продолжения карьеры в Турции

Защитник Самуэль Юмтити, от которого давно пытается избавиться каталонская «Барселона», отказался от очередного варианта трудоустройства. Интерес к французу проявлял стамбульский «Фенербахче», однако игрок не захотел переходить в этот клуб, утверждает портал Goal.com.

Защитник желает продолжить карьеру в топ-клубе, борющемся за трофеи. В свою очередь «сине-гранатовые» не заинтересованы в услугах Самуэля и рассчитывают продать его в текущее трансферное окно.

Юмтити играет за каталонский гранд с 2016 года. В нынешнем сезоне француз угодил в глубокий запас и не провел ни одного поединка.