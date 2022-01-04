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Чемпионат Испании. Ла Лига

Стало известно, когда Мбаппе станет игроком «Реала»

04 Января 2022 • 08:19 Комментировать (1)

Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе в обозримом будущем станет игроком мадридского «Реала», утверждают журналисты El Chiringuito.

Стороны оформят сделку после завершения матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, что «королевский» клуб встретится с парижским грандом в первом раунде плей-офф еврокубка. После завершения этой дуэли Килиан поставит подпись под трудовым договором с «бланкос».

Мбаппе защищает цвета «ПСЖ» с 2017 года. Его действующее соглашение с парижанами истекает по окончании нынешнего сезона. В текущем розыгрыше Лиги 1 форвард сыграл 17 матчей, забил девять мячей и сделал восемь ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
04 Января 2022 в 08:58
Не надо его выпускать против сливочных он однозначно будет сочковать...
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