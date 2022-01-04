Стало известно, когда Мбаппе станет игроком «Реала»

Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе в обозримом будущем станет игроком мадридского «Реала», утверждают журналисты El Chiringuito.

Стороны оформят сделку после завершения матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, что «королевский» клуб встретится с парижским грандом в первом раунде плей-офф еврокубка. После завершения этой дуэли Килиан поставит подпись под трудовым договором с «бланкос».

Мбаппе защищает цвета «ПСЖ» с 2017 года. Его действующее соглашение с парижанами истекает по окончании нынешнего сезона. В текущем розыгрыше Лиги 1 форвард сыграл 17 матчей, забил девять мячей и сделал восемь ассистов.