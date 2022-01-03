«Реал» планирует зимой выручить минимум 50 миллионов евро с продажи футболистов

Мадридский «Реал» намерен в январе устроить массовую распродажу футболистов, которые не входят в планы главного тренера команды Карло Анчелотти.

По информации издания El Nacional, испанцы планируют выручить не менее 50 миллионов евро за Гарета Бэйла, Иско и, возможно, Марсело, если бразилец захочет сменить клубную прописку. Сообщается, что таким образом «Реал» копит деньги на летнее трансферное окно.

Пока у «сливочных» вполне хватает средств на подписание Килиана Мбаппе, но президент Флорентино Перес хотел бы иметь возможность оформить еще и сделку по Эрлингу Холанну, который наверняка запросит очень щедрый личный контракт.