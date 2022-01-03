«Реал» продлит контракт со звёздным ветераном

В ближайшее время мадридский «Реал» должен объявить о пролонгации сотрудничества с хорватским хавбеком Лукой Модричем. Финальный этап переговоров пройдет на следующей неделе, сообщается на страницах Todofichajes.

Одним из инициаторов подписания нового контракта с 36-летним игроком является наставник команды Карло Анчелотти. Стороны продлят трудовое соглашение до середины 2023 года.

Лука выступает в составе «королевского» клуба с лета 2012 года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании Модрич провел 13 поединков, в которых четыре раза ассистировал своим одноклубникам.