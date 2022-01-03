Луис Суарес принял решение по контракту с «Атлетико»

Уругвайский центральный нападающий Луис Суарес решил не подписывать новое трудовое соглашение с мадридским «Атлетико». Опытный голеадор настроен сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Такой информацией поделились журналисты Calciomercato.

Одним из наиболее вероятных вариантов продолжения карьеры Суареса называется МЛС. Интерес к уругвайцу проявляет «Интер Майами», владельцем которого является бывший английский футболист Дэвид Бекхэм.

В нынешнем розыгрыше Ла Лиги 34-летний бомбардир провел 19 поединков, записав на свой счет семь результативных ударов (один – с пенальти) и одну голевую передачу.