Альваро Мората всё ближе к переходу в «Барселону». Главный тренер каталонцев Хави подтверждал интерес к Морате, а портал Goal.com сообщал о существующей договорённости между игроком и «сине-гранатовыми».

Между тем, журналист Il Corriere della Sera Массимилиано Нероцци написал на своей страничке в «Твиттере» о том, что супруга Альваро Мораты Алиса Кампелло уже сообщила своим друзьям о скором переезде в Испанию.

В настоящий момент Альваро Мората играет за «Ювентус» на правах аренды. Права на 29-летнего нападающего принадлежат «Атлетико».

В сезоне 2021/2022 Альваро Мората забил 7 голов и отдал 3 голевых паса в 23 играх.