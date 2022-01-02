Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Жена Мораты сообщила друзьям о переезде в Испанию – форвард близок к «Барселоне» слухи

02 Января 2022 • 15:22 Комментировать (1)

Альваро Мората всё ближе к переходу в «Барселону». Главный тренер каталонцев Хави подтверждал интерес к Морате, а портал Goal.com сообщал о существующей договорённости между игроком и «сине-гранатовыми».

Между тем, журналист Il Corriere della Sera Массимилиано Нероцци написал на своей страничке в «Твиттере» о том, что супруга Альваро Мораты Алиса Кампелло уже сообщила своим друзьям о скором переезде в Испанию.

В настоящий момент Альваро Мората играет за «Ювентус» на правах аренды. Права на 29-летнего нападающего принадлежат «Атлетико».  

В сезоне 2021/2022 Альваро Мората забил 7 голов и отдал 3 голевых паса в 23 играх.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Альваро Мората трансферы футбола - зима 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Oleg-Chelsea
02 Января 2022 в 15:34
Утка, кому это полено вдруг потребовалось... Я после Челси могу сказать, будущего у него в серьезном клубе нет!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 1 минута Хетафе 0:0 Реал Мадрид 6.00 3.95 1.60
02.01  18:15 Атлетико М ... Райо Вальекано 1.40 4.55 9.00
02.01  18:15 Эльче ... Гранада 2.55 3.15 3.00
02.01  20:30 Бетис ... Сельта 1.77 3.75 4.70
02.01  20:30 Алавес ... Реал Сосьедад 3.55 3.25 2.20
02.01  23:00 Мальорка ... Барселона 3.50 3.30 2.20
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Января
15:33 · Испания. Ла Лига
​«Хетафе» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
15:22 · Испания. Ла Лига
​Жена Мораты сообщила друзьям о переезде в Испанию – форвард близок к «Барселоне» 1 слухи
12:35 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти снова получил вопрос о Мбаппе в «Реале»
12:17 · Англия. Премьер-лига
​Рюдигера в «Реале» не будет 1 слухи
10:39 · Испания. Ла Лига
​«Палмейрас» не будет претендовать на Коутиньо
09:47 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти не поддерживает идею с остановкой чемпионата
00:00 · Испания. Ла Лига
В «Мальорке» обвинили Хави во лжи 2
01 Января
23:30 · Испания. Ла Лига
Куртуа, Вальверде и Камавинга вылечились от коронавируса 1
23:01 · Испания. Ла Лига
Заявка «Барселоны» на матч Ла Лиги: 11 игроков первой команды, из которых 2 вратаря 3
19:31 · Испания. Ла Лига
​Хави высказался о будущем Дембеле 2
19:18 · Испания. Ла Лига
​Хави: «У нас 18 потерь, но матч не переносят – это безумие» 1
16:46 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» и Дембеле: решающий раунд переговоров пройдёт в понедельник 1
16:24 · Испания. Ла Лига
​«Реал» готовит контракт для Мбаппе на 6 лет 1 слухи
31 Декабря
18:41 · Испания. Ла Лига
​Хави чувствует себя обманутым Дембеле 1 слухи
14:39 · Испания. Ла Лига
​«Реал» хочет подписать двух звёздных нападающих 1 слухи
Все новости
Рекомендуем