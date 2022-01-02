​Анчелотти снова получил вопрос о Мбаппе в «Реале»

Журналисты чуть ли не на каждой пресс-конференции задают главному тренеру «Реала» Карло Анчелотти вопросы по поводу Килиана Мбаппе. Талантливый форвард, как известно, не раз говорил о желании перебраться в мадридский клуб.

«Попробует ли «Реал» подписать Килиана Мбаппе уже зимой? Не знаю. Мы думаем о том, как продолжать борьбу за титулы. Впереди игра чемпионата, далее – кубковая игра. Всё это важно, а возможный трансфер Мбаппе – последнее, что нужно сделать. Если это и произойдёт, то, думаю, в конце сезона», - сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Действующий контракт между Килианом Мбаппе и «ПСЖ» рассчитан до конца текущего сезона.