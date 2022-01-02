​«Палмейрас» не будет претендовать на Коутиньо

Ходят слухи, что Филиппе Коутиньо в обозримом будущем может вернуться в родную Бразилию. Одним из клубов, с которыми связывают 29-летнего вингера, является «Палмейрас». Впрочем, обладатели Кубка Либертадорес не будут претендовать на Коутиньо, о чём на своих страницах рассказывает испанский Sport.

В сезоне 2021/2022 Филиппе Коутиньо провёл за «Барселону» 16 матчей и забил два гола. Учитывая финансовые проблемы каталонского клуба, продажа Коутиньо может быть хорошим вариантом.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Филиппе Коутиньо в 18 миллионов евро.