​Хави высказался о будущем Дембеле

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался по поводу будущего вингера Усмана Дембеле. На прошлой неделе сообщалось, что переговоры о новом контракте француза провалились.

«Переговоры продолжатся, мы подождём. Они договорились встретиться снова. Естественно, я сказал Дембеле, что он нам нужен. Для нас он является важным игроком. Он знает, что у нас есть интересный спортивный проект.

Я говорю футболистам, что спортивный проект не будет более счастливым ни в каком другом клубе. Они понимают это. Спортивный проект может быть важнее экономического аспекта, поэтому я настроен оптимистично», - сказал Хави на пресс-конференции.