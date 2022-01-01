​«Барселона» и Дембеле: решающий раунд переговоров пройдёт в понедельник

В понедельник, 3 января, представители «Барселоны» и представители Усмана Дембеле снова проведут переговоры. Об этом на своих страницах рассказывает AS.

Отмечается, что понедельничный раунд переговоров будет решающим. В клубе надеются сохранить Дембеле в своих рядах, но на прошлой неделе переговоры провалились, в частности из-за 45 миллионов евро комиссионных, которые затребовал агент французского вингера.

Действующее трудовое соглашение Усмана Дембеле с «Барселоной» рассчитано до завершения текущего сезона. Всего за «сине-гранатовых» француз провёл 126 матчей. В них Дембеле записал на свой счёт 30 голов и 23 результативных паса на партнёров.