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​«Реал» готовит контракт для Мбаппе на 6 лет слухи

01 Января 2022 • 16:24 Комментировать

Ожидается, что в летнее трансферное окно Килиан Мбаппе на правах свободного агента перейдёт из «ПСЖ» в «Реал». Как сообщает ABC, мадридский клуб предложит Мбаппе контракт на шесть лет с зарплатой в 21 миллион евро за сезон (после вычета налогов). Отмечается, что при продлении трудового соглашения с «ПСЖ» талантливый форвард будет зарабатывать 36 миллионов евро ежегодно.

Напомним, что ранее Килиан Мбаппе сам говорил о желании примерить на себе футболку «Реала». Француз просил «ПСЖ» отпустить его прошлым летом, но клуб решил сохранить игрока на текущий сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе Трансферы футбола - лето 2022
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