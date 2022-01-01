Ожидается, что в летнее трансферное окно Килиан Мбаппе на правах свободного агента перейдёт из «ПСЖ» в «Реал». Как сообщает ABC, мадридский клуб предложит Мбаппе контракт на шесть лет с зарплатой в 21 миллион евро за сезон (после вычета налогов). Отмечается, что при продлении трудового соглашения с «ПСЖ» талантливый форвард будет зарабатывать 36 миллионов евро ежегодно.

Напомним, что ранее Килиан Мбаппе сам говорил о желании примерить на себе футболку «Реала». Француз просил «ПСЖ» отпустить его прошлым летом, но клуб решил сохранить игрока на текущий сезон.