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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Хави чувствует себя обманутым Дембеле слухи

31 Декабря 2021 • 18:41 Комментировать

На днях появилась информация о том, что контракт Усмана Дембеле с «Барселоной» всё же не будет продлён. Журналист Тони Хуанмарти на своей страничке в «Твиттере» пишет о том, что главный тренер «сине-гранатовых» Хави чувствует себя обманутым Дембеле. Дело в том, что 20 декабря между представителями клуба и представителями игрока состоялась встреча, на которой игрок сказал, что хочет остаться и быть важной фигурой в команде. По итогам той встречи все стороны были уверены, что трудовое соглашение будет продлено. Теперь же ситуация изменилась.

Действующий контракт Усмана Дембеле рассчитан до конца текущего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Усман Дембеле
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