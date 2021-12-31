На днях появилась информация о том, что контракт Усмана Дембеле с «Барселоной» всё же не будет продлён. Журналист Тони Хуанмарти на своей страничке в «Твиттере» пишет о том, что главный тренер «сине-гранатовых» Хави чувствует себя обманутым Дембеле. Дело в том, что 20 декабря между представителями клуба и представителями игрока состоялась встреча, на которой игрок сказал, что хочет остаться и быть важной фигурой в команде. По итогам той встречи все стороны были уверены, что трудовое соглашение будет продлено. Теперь же ситуация изменилась.

Действующий контракт Усмана Дембеле рассчитан до конца текущего сезона.