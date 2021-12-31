У «Реала» большие планы на трансферное лето. Как сообщает ESPN, ссылаясь на собственные источники, в мадридском клубе планируют подписать сразу двух звёздных нападающих – Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанна.

Килиан Мбаппе летом обретёт статус свободного агента после истечения срока контракта с «ПСЖ». Форвард сам изъявлял желание перебраться в «Реал», так что эта сделка кажется вероятной. А вот за Эрлинга Холанна на трансферном рынке обещает разгореться жаркая борьба. ESPN рассказывает о том, что «Реал» надеется воспользоваться финансовыми проблемами «Барселоны». Каталонцы тоже хочет хотят пригласить талантливого норвежца.