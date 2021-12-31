«Барселона» не планирует расставаться с Депаем и Дембеле

Каталонская «Барселона» не рассматривает вариант расставания с нападающими Мемфисом Депаем и Усманом Дембеле в январское трансферное окно. Об этом сообщил посредством твиттер-аккаунта инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее в прессе появился слух, согласно которому «сине-гранатовые» готовы отпустить Депая, чтобы подписать Альваро Морату. Что касается Дембеле, то его трансфер назревал из-за неопределенности с продлением трудового соглашения.

Сезон-2021/2022 пока получается провальным для «Барселоны». Команда Хави Эрнандеса впервые за долгое время осталась без плей-офф Лиги чемпионов, а в Ла Лиге идет лишь на седьмой позиции.