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Дани Алвес ждёт возвращения Месси в «Барселону»

31 Декабря 2021 • 09:18 Комментировать

Бразильский латераль Дани Алвес, присоединившийся к каталонской «Барселоне» в ноябре, ждет возвращения аргентинца Лионеля Месси на «Камп Ноу». В настоящий момент 34-летний форвард играет за французский «ПСЖ».

«Расставание с Лео сильно ударило по клубу. Однако на тот момент «Барселона» испытывала большие проблемы, поэтому не смогла его сохранить. Я был против его ухода, ведь Месси – живая легенда «Барсы». Очень жаль, что так произошло. Однако я надеюсь, что он еще вернется. Мне бы хотелось снова поиграть с ним», - приводит слова бразильца Alkass Sports.

Месси ушел из «Барселоны» летом 2021 года. Он подписал с «ПСЖ» контракт на два сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Дани Алвес
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