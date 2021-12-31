Дани Алвес ждёт возвращения Месси в «Барселону»

Бразильский латераль Дани Алвес, присоединившийся к каталонской «Барселоне» в ноябре, ждет возвращения аргентинца Лионеля Месси на «Камп Ноу». В настоящий момент 34-летний форвард играет за французский «ПСЖ».

«Расставание с Лео сильно ударило по клубу. Однако на тот момент «Барселона» испытывала большие проблемы, поэтому не смогла его сохранить. Я был против его ухода, ведь Месси – живая легенда «Барсы». Очень жаль, что так произошло. Однако я надеюсь, что он еще вернется. Мне бы хотелось снова поиграть с ним», - приводит слова бразильца Alkass Sports.

Месси ушел из «Барселоны» летом 2021 года. Он подписал с «ПСЖ» контракт на два сезона.