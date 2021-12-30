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Чемпионат Испании. Ла Лига

Десять футболистов «Барселоны» заразились коронавирусом

30 Декабря 2021 • 13:23 Комментировать

Пресс-служба каталонской «Барселоны» посредством клубного твиттер-аккаунта сообщила об очередных случаях заражения коронавирусом в команде. Во время очередного тестирования болезнь была обнаружена у защитника Серджино Деста, хавбека Филиппе Коутиньо и форварда Абде Эззалзули.

Таким образом, в лазарете «сине-гранатовых» находятся уже десять футболистов с коронавирусом. Ранее положительные тесты сдали Дани Алвес, Хорди Альба, Самуэль Юмтити, Гави, Усман Дембеле, Клеман Ленгле и Алехандро Бальде.

«Барселона» провально провела первую часть сезона. Каталонцы не смогли выйти в плей-офф Лиги чемпионов, а в Ла Лиге занимают лишь седьмое место после 18 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Филиппе Коутиньо Серджино Дест Абде Эззалзули
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