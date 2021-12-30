Коутиньо готов покинуть «Барселону» в январе

Бразильский хавбек Филиппе Коутиньо, который больше не нужен каталонской «Барселоне», готов сменить команду в январское трансферное окно. Об этом рапортуют журналисты Mundo Deportivo.

Полузащитник попросил своего агента подыскать ему новое место работы. На днях стало известно, что лондонский «Арсенал» вступил в переговоры с «сине-гранатовыми» по трансферу 29-летнего игрока.

Филиппе хочет попасть в команду, где ему гарантируют стабильную игровую практику. Коутиньо хочет попасть в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2022.

Бразилец забил два гола в 12 матчах текущего сезона Ла Лиги.