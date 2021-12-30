Экс-игрок «Урала» обогнал Мхитаряна в голосовании за лучшего футболиста Армении

Экс-защитник екатеринбургского «Урала» Вараздат Ароян, ныне выступающий в испанском чемпионате за «Кадис», стал лучшим футболистом Армении по итогам 2021 года. Об этом рапортует пресс-служба федерации футбола страны.

Примечательно, что в голосовании Ароян уверенно обогнал звездного полузащитника «Ромы» Генриха Мхитаряна. Вараздат набрал 92 балла, а хавбек получил 62 очка. Тройку лучших замкнул полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян (60).

В чемпионате Испании Ароян выступает с лета 2021 года. В текущем розыгрыше Ла Лиги армянин провел 14 поединков, в которых отметился одним голом и получил восемь желтых карточек.