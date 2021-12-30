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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Близкий к Дембеле источник: «Барселона» сказала, что на продление контракта нет денег - они хотят Холанна»

30 Декабря 2021 • 00:38 Комментировать

Ближе к полуночи по московскому времени в Испании появилась информация о том, что переговоры между «Барселоной» и Усманом Дембеле о новом контракте сорвались. Это означает, что француз рискует уйти из клуба либо зимой за деньги, либо летом бесплатно, ведь его контракт рассчитан до конца текущего сезона.

Между тем, журналист Санти Овалле на своей страничке в «Твиттере» приводит цитату, приписывая её человеку, близкому к Усману Дембеле.

«Они [«Барселона»] сказали нам, что на продление контракта нет денег. Мы хотим остаться… но они хотят подписать Холанна», - сообщил некий источник.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
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