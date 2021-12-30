На днях Усман Дембеле намекнул на то, что он останется в «Барселоне». Француз, чей действующий контракт рассчитан до конца текущего сезона, разместил на своей страничке в «Инстаграме» эмблему каталонского клуба.

Теперь же в Испании появилась другая информация. Журналист Херард Ромеро на своей страничке в «Инстаграме» написал о том, что Дембеле не станет продлевать контракт с «Барселоной». Сегодняшние переговоры сорвались.

Из-за травм Усман Дембеле в сезоне 2021/2022 провёл только восемь матчей. В них французский вингер записал на свой счёт два результативных паса на партнёров.