​«Барселона» подписывает 17-летнего форварда

Состав «Барселоны» в обозримом будущем пополнит нападающий Фабио Бланко. Как сообщает на своей страничке в «Твиттере» авторитетный журналист и инсайдер Фабрицио Романо, Бланко подпишет контракт до конца сезона 2023/2024. Сделка уже согласована, документы готовы к подписанию.
Фабио Бланко является воспитанником испанской «Валенсии». В июле 2021 году он оказался в «Айнтрахте», но выступал исключительно за молодёжную команду немецкого клуба.
Отметим, что эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Фабио Бланко в 750 тысяч евро.
Добавим, что Фабио Бланко провёл ряд игр за юношеские сборные Испании.
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