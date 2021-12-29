​«Барселона» подписывает 17-летнего форварда

Состав «Барселоны» в обозримом будущем пополнит нападающий Фабио Бланко. Как сообщает на своей страничке в «Твиттере» авторитетный журналист и инсайдер Фабрицио Романо, Бланко подпишет контракт до конца сезона 2023/2024. Сделка уже согласована, документы готовы к подписанию.

Фабио Бланко является воспитанником испанской «Валенсии». В июле 2021 году он оказался в «Айнтрахте», но выступал исключительно за молодёжную команду немецкого клуба.

Отметим, что эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Фабио Бланко в 750 тысяч евро.

Добавим, что Фабио Бланко провёл ряд игр за юношеские сборные Испании.