Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» подписывает 17-летнего форварда

29 Декабря 2021 • 21:42 Комментировать (1)

Состав «Барселоны» в обозримом будущем пополнит нападающий Фабио Бланко. Как сообщает на своей страничке в «Твиттере» авторитетный журналист и инсайдер Фабрицио Романо, Бланко подпишет контракт до конца сезона 2023/2024. Сделка уже согласована, документы готовы к подписанию.

Фабио Бланко является воспитанником испанской «Валенсии». В июле 2021 году он оказался в «Айнтрахте», но выступал исключительно за молодёжную команду немецкого клуба.

Отметим, что эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Фабио Бланко в 750 тысяч евро.

Добавим, что Фабио Бланко провёл ряд игр за юношеские сборные Испании.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Айнтрахт Франкфурт трансферы футбола - зима 2022 Фабио Бланко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Vova52
29 Декабря 2021 в 22:43
posmotrim chto viidet iz etogo detskogo sada
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Декабря
21:42 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» подписывает 17-летнего форварда 1
20:40 · Испания. Ла Лига
​Коронавирус атакует: В Испании снова ограничили пропускную способность стадионов
19:44 · Англия. Премьер-лига
«Реал Сосьедад» навяжет конкуренцию «Барселоне» в борьбе за Хуана Мату слухи
19:33 · Испания. Ла Лига
Милитао: «Анчелотти – тот человек, который придал мне уверенности»
19:25 · Россия. Премьер-лига
«Не знаю этого футболиста»: Агент Модрича заявил, что не помогал оформлять трансфер Захаряна в «Реал»
18:22 · Испания. Ла Лига
В «Реале» ещё четыре новых случая коронавируса, Анчелотти остался без Куртуа и Винисиуса
17:46 · Испания. Ла Лига
«Испания туда же»: Четыре футболиста «Валенсии» заразились COVID-19
15:03 · Испания. Ла Лига
«Мальорка» и «Барселона» могут запросить у Ла Лиги перенести матч из-за коронавируса
13:52 · Испания. Ла Лига
«Барселона» сообщила ещё о трёх потерях из-за коронавируса
12:56 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может отдать Юмтити в аренду турецкому гранду
12:33 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» не устроило предложение «Севильи» по Марсьялю
11:20 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» подпишет защитника «Челси»
09:10 · Испания. Ла Лига
У Луиса Суареса есть два варианта в МЛС
08:51 · Испания. Ла Лига
«Барселона» сообщила ещё о двух случаях коронавируса
00:27 · Испания. Ла Лига
Подписание форварда – приоритетная цель «Барселоны» на лето 2 слухи
Все новости
Рекомендуем