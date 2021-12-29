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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Коронавирус атакует: В Испании снова ограничили пропускную способность стадионов

29 Декабря 2021 • 20:40 Комментировать

Вслед за Англией коронавирус принялся атаковать Испанию. В ряде клубов, в частности в «Барселоне» и «Реале», фиксируются случаи заражения COVID-19. Учитывая ситуацию, местные органы здравоохранения ужесточили правила, о чём рассказывает Cadena SER. Среди прочего, была ограничена пропускная способность спортивных арен. Если говорить об открытых площадках, в частности о футбольных стадионах, то они могут быть заполнены на 75% от общей вместимости. В последнее время в Испании стадионы можно было заполнять полностью.

На текущий момент лидером чемпионата Испании является «Реал». Ближайший тур Примеры пройдёт в начале 2022 года.

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Ла Лига коронавирус в Испании
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