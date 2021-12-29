«Испания туда же»: Четыре футболиста «Валенсии» заразились COVID-19

Судя по всему, еще один европейский чемпионат находится на пороге постоянных переносов матчей. Команды испанской Ла Лига одна за другой делятся новостями об ухудшении эпидемиологической ситуации в коллективе.

Вслед за «Мальоркой» и «Барселоной», о четырех новых случаях коронавируса сообщила «Валенсия». Конкретные имена пресс-служба клуба пока не называла, но отмечается, что это представители основной команды «летучих мышей».

Примечательно, что к следующему поединку «Валенсии» осталось два дня, но разговоры о возможной отмене встречи пока не ведутся, потому что тренерский штаб имеет возможность полностью заполнить заявку.