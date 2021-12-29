«Барселона» может отдать Юмтити в аренду турецкому гранду

Каталонская «Барселона» может избавиться от защитника Самуэля Юмтити в зимнее трансферное окно. По сообщениям Sport.es, на француза появился претендент в турецкой Суперлиге.

В услугах Юмтити заинтересован стамбульский «Фенербахче». Руководство «канареек» готово сделать предложение по трансферу защитника в январе. Вполне вероятно, что стороны подпишут арендное соглашение и будут равными частями выплачивать зарплату Самуэлю.

Ранее стало известно, что главный тренер «сине-гранатовых» Хави Эрнандес больше не рассчитывает на Юмтити.

В текущем розыгрыше Ла Лиги защитник поучаствовал лишь в одном матче.