У Луиса Суареса есть два варианта в МЛС

Уругвайский центрфорвард мадридского «Атлетико» Луис Суарес может отправиться за океан. По сведениям инсайдера Николо Скиры, заинтересованность в услугах опытного голеадора проявляют два клуба МЛС.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Луису со стороны «Интера Майами». Название второго потенциального покупателя пока не разглашается.

Стоит отметить, что действующее трудовое соглашение 34-летнего футболиста с «матрасниками» рассчитано до лета 2022 года.

В сезоне-2021/2022 Луис сыграл 24 поединка, забил восемь мячей и отдал голевую передачу.