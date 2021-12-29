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Чемпионат Испании. Ла Лига

У Луиса Суареса есть два варианта в МЛС

29 Декабря 2021 • 09:10 Комментировать

Уругвайский центрфорвард мадридского «Атлетико» Луис Суарес может отправиться за океан. По сведениям инсайдера Николо Скиры, заинтересованность в услугах опытного голеадора проявляют два клуба МЛС.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Луису со стороны «Интера Майами». Название второго потенциального покупателя пока не разглашается.

Стоит отметить, что действующее трудовое соглашение 34-летнего футболиста с «матрасниками» рассчитано до лета 2022 года.

В сезоне-2021/2022 Луис сыграл 24 поединка, забил восемь мячей и отдал голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Луис Суарес
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