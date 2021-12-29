«Барселона» сообщила ещё о двух случаях коронавируса

Каталонская «Барселона» продолжает страдать от вспышки коронавирусной инфекции в команде. Как сообщается в официальном твиттер-аккаунте «сине-гранатовых», в список заболевших добавлены защитники Хорди Альба и Алехандро Бальде.

Ранее стало известно, что положительные тесты на Covid-19 сдали Клеман Ленгле и Дани Алвес.

Все четверо инфицированных переведены в карантин.

«Барселона» по итогам 18 туров занимает лишь седьмое место в таблице испанского чемпионата. Следующий поединок подопечные Хави Эрнандеса проведут на выезде против «Мальорки» 2 января.