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Чемпионат Испании. Ла Лига

В Ла Лиге произошла тренерская отставка

28 Декабря 2021 • 12:16 Комментировать

Один из клубов испанской Ла Лиги принял решение уволить главного тренера. Речь идет об «Алавесе», неудачно выступающем в этом сезоне.

Как сообщила пресс-служба клуба, руководство отправило в отставку Хавьера Кальеху. Вместо него руководить командой до конца сезона будет Хосе Луис Мендилибар.

Напомним, что Кальеха пришел в «Алавес» весной уходящего года, когда команда занимала последнее место в чемпионате Испании. Тренер смог спасти коллектив от вылета в Сегунду, однако в этой кампании клуб не добился прогресса.

После 18 туров «Алавес» находится в зоне вылета, имея в своем активе 15 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Алавес Хавьер Кальеха
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