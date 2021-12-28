В Ла Лиге произошла тренерская отставка

Один из клубов испанской Ла Лиги принял решение уволить главного тренера. Речь идет об «Алавесе», неудачно выступающем в этом сезоне.

Как сообщила пресс-служба клуба, руководство отправило в отставку Хавьера Кальеху. Вместо него руководить командой до конца сезона будет Хосе Луис Мендилибар.

Напомним, что Кальеха пришел в «Алавес» весной уходящего года, когда команда занимала последнее место в чемпионате Испании. Тренер смог спасти коллектив от вылета в Сегунду, однако в этой кампании клуб не добился прогресса.

После 18 туров «Алавес» находится в зоне вылета, имея в своем активе 15 баллов.