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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Кадисе» зафиксирована вспышка коронавируса

28 Декабря 2021 • 00:24 Комментировать
Кадис
...
Севилья
03.01 23:15

В испанском футболе продолжаются проблемы с коронавирусом. В мадридском «Реале», кажется, удалось побороть COVID-19 после заражения нескольких футболистов. Есть инфицированные в «Эспаньоле», а также в понедельник «Барселона» сообщила о положительных результатах тестирования на коронавирус у Клемана Ленгле и Дани Алвеса.

Как сообщила пресс-служба «Кадиса», и в этой команде не всё в порядке. Сразу пять игроков заболели коронавирусом.

В Испании короткая зимняя пауза, для «Кадиса» сезон должен возобновиться 3 января домашним матчем с «Севильей», которая занимает второе место.

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Евро-Футбол.Ру,
Кадис коронавирус в Испании
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КАДИС СЕВИЛЬЯ
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