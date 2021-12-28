В «Кадисе» зафиксирована вспышка коронавируса

В испанском футболе продолжаются проблемы с коронавирусом. В мадридском «Реале», кажется, удалось побороть COVID-19 после заражения нескольких футболистов. Есть инфицированные в «Эспаньоле», а также в понедельник «Барселона» сообщила о положительных результатах тестирования на коронавирус у Клемана Ленгле и Дани Алвеса.

Как сообщила пресс-служба «Кадиса», и в этой команде не всё в порядке. Сразу пять игроков заболели коронавирусом.

В Испании короткая зимняя пауза, для «Кадиса» сезон должен возобновиться 3 января домашним матчем с «Севильей», которая занимает второе место.