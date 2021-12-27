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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Бетис» продлил контракт с Иглесиасом

27 Декабря 2021 • 22:51 Комментировать
Бетис
...
Сельта
02.01 20:30

Испанский «Бетис» рапортовал о продлении контракта с форвардом Борхой Иглесиасом. 28-летний футболист должен остаться в клубе до лета 2026 года.

Иглесиас переехал в Севилью из «Эспаньола» в 2019 году за 28 млн евро. В первом сезоне ему удалось всего лишь трижды поразить ворота соперников, а также отметился скандальным удалением за толчок тренера «Леганеса». Правда, через год он забил уже 13 мячей, чем помог «Бетису» пробиться в Лигу Европы. В текущем сезоне Иглесиас забил 7 голов в 22 матчах, а его команда идет на третьем месте. Трансферная стоимость игрока линии атаки оценивается примерно в 10 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Борха Иглесиас
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