«Бетис» продлил контракт с Иглесиасом

Испанский «Бетис» рапортовал о продлении контракта с форвардом Борхой Иглесиасом. 28-летний футболист должен остаться в клубе до лета 2026 года.

Иглесиас переехал в Севилью из «Эспаньола» в 2019 году за 28 млн евро. В первом сезоне ему удалось всего лишь трижды поразить ворота соперников, а также отметился скандальным удалением за толчок тренера «Леганеса». Правда, через год он забил уже 13 мячей, чем помог «Бетису» пробиться в Лигу Европы. В текущем сезоне Иглесиас забил 7 голов в 22 матчах, а его команда идет на третьем месте. Трансферная стоимость игрока линии атаки оценивается примерно в 10 млн евро.