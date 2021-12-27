Главный тренер «Барселоны» Хави задумал усилить фланги обороны своей команды. Как сообщает испанский Sport, молодой рулевой «сине-гранатовых» хочет подписать правого защитника «Аякса» Нуссера Мазрауи и левого защитника «Валенсии» Хосе Гайя.

Если обратиться к данным авторитетного портала transfermarkt, то 24-летний Нуссер Мазрауи оценивается в 18 миллионов евро, а 26-летний Хосе Гайя – в 35 миллионов евро. Отмечается, что «Валенсия» готова отпустить игрока примерно за 25 миллионов.

На текущий момент «Барселона» располагается на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата Испании.