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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Хави задумал привести в «Барселону» новых фланговых защитников слухи

27 Декабря 2021 • 17:44 Комментировать

Главный тренер «Барселоны» Хави задумал усилить фланги обороны своей команды. Как сообщает испанский Sport, молодой рулевой «сине-гранатовых» хочет подписать правого защитника «Аякса» Нуссера Мазрауи и левого защитника «Валенсии» Хосе Гайя.

Если обратиться к данным авторитетного портала transfermarkt, то 24-летний Нуссер Мазрауи оценивается в 18 миллионов евро, а 26-летний Хосе Гайя – в 35 миллионов евро. Отмечается, что «Валенсия» готова отпустить игрока примерно за 25 миллионов.

На текущий момент «Барселона» располагается на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Аякс Барселона Хави Эрнандес Хосе Гайя Нуссер Мазрауи трансферы футбола - зима 2022
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