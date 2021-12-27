Несмотря на слухи, которые продолжают появляться в прессе, Усман Дембеле наверняка останется в «Барселоне». На это намекнул сам 24-летний француз, опубликовав в «сториз» на своей страничке в «Инстаграме» эмблему каталонского клуба.

Усман Дембеле перебрался в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» летом 2017 года, подписав контракт на пять сезонов. С тех пор вингер не продлевал трудовое соглашение с «сине-гранатовыми».

Всего за «Барселону» Усман Дембеле провёл во всех соревнованиях 126 матчей. В них француз записал на свой счёт 30 голов и 23 результативных паса на партнёров.