«Реал» готов отпустить Иско бесплатно, но пока не получил предложений

Мадридский «Реал» готов расстаться с полузащитником Иско без денежной компенсации. «Королевский» клуб намерен отпустить игрока за полгода до истечения срока трудового соглашения, рапортует ABC.

Несмотря на это, «бланкос» до сих пор не получили ни одного официального предложения по трансферу 29-летнего хавбека. При этом Иско не собирается форсировать свой уход, поскольку зарабатывает в «Реале» 6,5 миллиона евро. Вряд ли другой клуб предложит ему аналогичные условия.

В составе «королевского» клуба полузащитник выступает с лета 2013 года. В нынешнем сезоне Иско зачастую появляется на поле со скамейки запасных. Он поучаствовал в семи матчах Ла Лиги и забил один гол.