«Реал» уверен, что подпишет Мбаппе

В мадридском «Реале» уверены в успешном итоге переговоров по трансферу нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. По сведениям AS, «королевский» клуб рассчитывает усилиться 22-летним форвардом по завершении нынешнего сезона.

Мбаппе достанется мадридскому гранду бесплатно, поскольку его трудовое соглашение с парижанами истекает через полгода. Ранее Килиан неоднократно заявлял о желании продолжить карьеру на «Сантьяго Бернабеу».

Несмотря на это, руководство «ПСЖ» по-прежнему пытается сохранить нападающего в команде. Клуб готов расстаться с семью футболистами, чтобы предложить Мбаппе более выгодные финансовые условия.