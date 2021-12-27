Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Клуб МЛС предлагает Суаресу двухлетний контракт

27 Декабря 2021 • 11:21 Комментировать

У звездного нападающего Луиса Суареса есть вариант продолжения карьеры за океаном. Журналист Экрем Конур посредством своего твиттер-аккаунта сообщил, что в подписании уругвайского бомбардира заинтересован «Интер Майами».

Согласно данным инсайдера, клуб из Флориды готов подписать двухлетнее соглашение с 34-летним футболистом. Конкурентом «Интера» в споре за Суареса считается бразильский «Коринтианс».

Действующий контракт Луиса с «матрасниками» истекает по окончании сезона-2021/2022. Ранее руководство «Атлетико» заявило о готовности расстаться с форвардом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Луис Суарес Интер Майами
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Декабря
11:21 · Испания. Ла Лига
Клуб МЛС предлагает Суаресу двухлетний контракт
11:14 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» отказалась от подписания Стерлинга и Зиеша
10:30 · Англия. Премьер-лига
«Реал» готов обменять Азара на игрока «Челси» 3
08:51 · Англия. Премьер-лига
Три клуба АПЛ претендуют на Дембеле
08:38 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» проведёт переговоры с полузащитником «Барселоны»
26 Декабря
23:46 · Испания. Ла Лига
Игрок «Барселоны» отказывается ехать на Кубок Африки
23:32 · Испания. Ла Лига
«Реал» продаст одного из своих полузащитников в «Бетис» за 15 миллионов евро слухи
22:02 · Испания. Ла Лига
Усман Дембеле уже 10 дней не отвечает на последнее предложение «Барселоны» по новому контракту
21:21 · Испания. Ла Лига
Главный тренер сборной Бельгии обеспокоен положением Азара в «Реале»
21:08 · Англия. Премьер-лига
Ферран Торрес прибыл в Испанию для подписания контракта с «Барселоной» 1
20:07 · Англия. Премьер-лига
«Реал» окончательно потерял интерес к Погба 7 слухи
18:40 · Испания. Ла Лига
«Реал» определился с игроками, которым укажут на дверь в январе 1 слухи
16:20 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» продолжает зарабатывать на имени Месси
15:24 · Испания. Ла Лига
​Президенту «Барселоны» важно, чтобы Холанн не перешёл в «Реал» слухи
14:07 · Испания. Ла Лига
Рафинья переходит из «ПСЖ» в испанский клуб слухи
Все новости
Рекомендуем