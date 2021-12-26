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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» продолжает зарабатывать на имени Месси

26 Декабря 2021 • 16:20 Комментировать

Летом Лионель Месси перебрался из «Барселоны» в «ПСЖ». Тем не менее, каталонский клуб до сих пор продолжает зарабатывать на имени звёздного аргентинского форварда. Как сообщает AS, в клубном магазине «сине-гранатовых» можно приобрести, например, футболку с автографом Месси (1170 евро) или капитанскую повязку (643,5 евро).

Отмечается, что «Барселона» зарабатывает и на других известных в прошлом футболистах. Так, например, футболку с автографами Хави и Андреса Иньесты можно купить за 2950 евро.

На текущий момент «Барселона» занимает седьмое место в турнирной таблице испанского чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси
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