Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Президенту «Барселоны» важно, чтобы Холанн не перешёл в «Реал» слухи

26 Декабря 2021 • 15:24 Комментировать

На летнем трансферном рынке должна разгореться ожесточённая борьба за подписание Эрлинга Холанна. Норвежского форварда дортмундской «Боруссии» слухи связывают чуть ли не со всеми топовыми клубами Европы.

В числе претендентов на подписание Эрлинга Холанна находится и «Барселона», причём некоторые источники утверждали, что сам норвежец хотел бы оказаться именно на «Камп Ноу». Как сообщает Marca, президенту каталонского клуба Жоану Лапорте важно не просто подписать Холанна. Для него важно, чтобы норвежец не оказался в «Реале».

Отмечается, что Жоан Лапорта ревностно относится к мадридскому гранду, особенно с учётом вероятного перехода в «Реал» Килиана Мбаппе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Жоан Лапорта Эрлинг Холанн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Декабря
16:20 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» продолжает зарабатывать на имени Месси
15:24 · Испания. Ла Лига
​Президенту «Барселоны» важно, чтобы Холанн не перешёл в «Реал» слухи
14:07 · Испания. Ла Лига
Рафинья переходит из «ПСЖ» в испанский клуб слухи
12:21 · Англия. Премьер-лига
​Рюдигера ждут в «Реале» слухи
11:28 · Англия. Премьер-лига
​Триппьер близок к возвращению в АПЛ: «Атлетико» ждёт предложения «Ньюкасла» слухи
10:41 · Англия. Премьер-лига
​В финальной гонке за Холанна поучаствуют два клуба 3 слухи
25 Декабря
23:23 · Испания. Ла Лига
Араухо требует у «Барселоны» щедрый контракт, ссылаясь на интерес к нему с АПЛ 1
22:46 · Англия. Премьер-лига
Лидер «Вильярреала» не покинет команду зимой – в нём был заинтересован «Ливерпуль» 1 слухи
22:10 · Испания. Ла Лига
«Барселона» подыскала ещё одну опцию на усиление позиции правого защитника 1 слухи
20:35 · Испания. Ла Лига
У «Реала» может появиться новый спортивный директор 1
20:16 · Англия. Премьер-лига
Кристенсен требует у «Барселоны» поторопиться с решением по поводу его перехода 1 слухи
19:37 · Испания. Ла Лига
У «Барселоны» есть предложения по Коутиньо, но он не соглашается на понижение зарплаты 3 слухи
19:13 · Испания. Ла Лига
«Жадный Санта»: Игроки «Барселоны» ждали от Лапорты подарки на Рождество, но не получили их 1
18:31 · Испания. Ла Лига
Люк де Йонг не хочет переходить в «Кадис» 1 слухи
14:54 · Англия. Премьер-лига
Ферран Торрес станет игроком «Барселоны» в течение 24 часов
Все новости
Рекомендуем