На летнем трансферном рынке должна разгореться ожесточённая борьба за подписание Эрлинга Холанна. Норвежского форварда дортмундской «Боруссии» слухи связывают чуть ли не со всеми топовыми клубами Европы.

В числе претендентов на подписание Эрлинга Холанна находится и «Барселона», причём некоторые источники утверждали, что сам норвежец хотел бы оказаться именно на «Камп Ноу». Как сообщает Marca, президенту каталонского клуба Жоану Лапорте важно не просто подписать Холанна. Для него важно, чтобы норвежец не оказался в «Реале».

Отмечается, что Жоан Лапорта ревностно относится к мадридскому гранду, особенно с учётом вероятного перехода в «Реал» Килиана Мбаппе.