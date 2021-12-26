Полузащитник Рафинья Алькантара уходит из «ПСЖ». Как сообщает на своей страничке в «Твиттере» авторитетный журналист и инсайдер Фабрицио Романо, 28-летний бразилец до конца сезона 2021/2022 будет выступать за «Реал Сосьедад» на правах аренды. Отмечается, что клубы уже согласовали сделку. В ней не будет прописана опция выкупа.

В понедельник Рафинья должен пройти медицинское обследование. Если всё будет в порядке, то стороны объявят о трансфере.

В сезоне 2021/2022 Рафинья провёл на поле только 220 минут в пяти матчах «ПСЖ» в чемпионате Франции. Результативными действиями защитник не отмечался.