Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Рафинья переходит из «ПСЖ» в испанский клуб слухи

26 Декабря 2021 • 14:07 Комментировать

Полузащитник Рафинья Алькантара уходит из «ПСЖ». Как сообщает на своей страничке в «Твиттере» авторитетный журналист и инсайдер Фабрицио Романо, 28-летний бразилец до конца сезона 2021/2022 будет выступать за «Реал Сосьедад» на правах аренды. Отмечается, что клубы уже согласовали сделку. В ней не будет прописана опция выкупа.

В понедельник Рафинья должен пройти медицинское обследование. Если всё будет в порядке, то стороны объявят о трансфере.

В сезоне 2021/2022 Рафинья провёл на поле только 220 минут в пяти матчах «ПСЖ» в чемпионате Франции. Результативными действиями защитник не отмечался.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рафинья Реал Сосьедад ПСЖ Рафинья Алькантара трансферы футбола - зима 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Декабря
14:07 · Испания. Ла Лига
Рафинья переходит из «ПСЖ» в испанский клуб слухи
12:21 · Англия. Премьер-лига
​Рюдигера ждут в «Реале» слухи
11:28 · Англия. Премьер-лига
​Триппьер близок к возвращению в АПЛ: «Атлетико» ждёт предложения «Ньюкасла» слухи
10:41 · Англия. Премьер-лига
​В финальной гонке за Холанна поучаствуют два клуба 1 слухи
25 Декабря
23:23 · Испания. Ла Лига
Араухо требует у «Барселоны» щедрый контракт, ссылаясь на интерес к нему с АПЛ 1
22:46 · Англия. Премьер-лига
Лидер «Вильярреала» не покинет команду зимой – в нём был заинтересован «Ливерпуль» 1 слухи
22:10 · Испания. Ла Лига
«Барселона» подыскала ещё одну опцию на усиление позиции правого защитника 1 слухи
20:35 · Испания. Ла Лига
У «Реала» может появиться новый спортивный директор 1
20:16 · Англия. Премьер-лига
Кристенсен требует у «Барселоны» поторопиться с решением по поводу его перехода 1 слухи
19:37 · Испания. Ла Лига
У «Барселоны» есть предложения по Коутиньо, но он не соглашается на понижение зарплаты 3 слухи
19:13 · Испания. Ла Лига
«Жадный Санта»: Игроки «Барселоны» ждали от Лапорты подарки на Рождество, но не получили их 1
18:31 · Испания. Ла Лига
Люк де Йонг не хочет переходить в «Кадис» 1 слухи
14:54 · Англия. Премьер-лига
Ферран Торрес станет игроком «Барселоны» в течение 24 часов
12:10 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» нацелился на украинского голкипера
11:19 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нашёл замену Обамеянгу в Испании
Все новости
Рекомендуем