В «Реале» остался лишь один заражённый коронавирусом игрок

Почти все игроки мадридского «Реала», угодившие в лазарет из-за коронавируса, вылечились от болезни. Как информирует газета Marca, шестеро футболистов сдали отрицательный тест на Covid-19.

К тренировкам могут вернуться Андрей Лунин, Марсело, Давид Алаба, Лука Модрич, Иско и Гарет Бэйл. В лазарете остался лишь один игрок с положительным тестом. Это полузащитник Марко Асенсио. Через несколько дней он пройдет повторное тестирование.

Ожидается, что «королевский» клуб вернется к тренировочному процессу 29 декабря.

Подопечные Карло Анчелотти лидируют в турнирной таблице чемпионата Испании. «Реал» опережает ближайшего конкурента на восемь баллов.