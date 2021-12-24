​Анчелотти считает связку Модрич – Кроос – Каземиро лучшей в мире

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высоко оценил тройку полузащитников своей команды.

- Не хвастаясь, у Карло Анчелотти сейчас лучшие полузащитники в мире? – вопрос к тренеру «Реала».

- Да, я так думаю. Лука Модрич, Тони Кроос и Каземиро сейчас составляют лучшую связку полузащитников в мире. Они обладают большим опытом и очень хороши на поле, просто великолепны. Они очень здорово взаимодействуют. Когда все трое находятся на поле, никто не может сравниться с ними, - ответ Анчелотти приводит AS.

Следующий матч «Реал» проведёт в воскресенье, 2 января. Команда Карло Анчелотти сыграет против «Хетафе» на выезде.