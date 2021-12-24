​Анчелотти: «Футболисты, играющие в таком возрасте, как Модрич, Роналду или Ибрагимович, заслуживают оваций»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался по поводу хавбека Луки Модрича, который в 36 лет продолжает демонстрировать высокий уровень игры.

- То, что делает Модрич, невероятно. Ещё недавно было невозможно играть на таком уровне, если ты старше 32-33 лет. Что есть у Луки? Любовь к игре, хорошие гены или всего понемногу? - вопрос к Анчелотти.

- Без сомнения, всего понемногу. Лука, как и многие современные игроки, хорошо заботятся о себе по ходу карьеры. Тренировки, диета, уход за собой… всего понемногу.

Футболисты, играющие в таком возрасте, как Модрич, Роналду или Ибрагимович, заслуживают оваций – они настоящие профессионалы», - слова Анчелотти приводит AS.