​Ведущая «Матч ТВ» вспомнила о забавной истории с Симеоне

Ведущая телеканала «Матч ТВ» Ада Назырова в своё время работала в футбольных клубах, в частности в «Рубине». Она вспомнила о том, как ей приходилось выступать переводчицей на пресс-конференциях именитых тренеров, которые со своими командами приезжали в Россию.

По словам Назыровой для «Спорта День за Днём», больше всех ей запомнились Диего Симеоне, Уле Гуннар Сульшер и Жозе Моуринью, поскольку они имеют потрясающую энергетику. Отдельно Ада рассказала о случае, когда она работала на пресс-конференции с участием Диего Симеоне и Янника Карраско.

«Симеоне пошутил, что переводчица говорит по-испански лучше, чем Карраско. Думаю, он просто веселился», - рассказала Назырова. При этом она отметила, что в 2020 году Симеоне узнал её, когда она переводила его слова перед игрой с «Локомотивом».