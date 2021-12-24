Ленгле не намерен уходить из «Барселоны»

«Барселона» хочет усилить состав зимой, но для этого клубу необходимо расстаться с некоторыми футболистами. В числе тех игроков, которыми каталонцы готовы пожертвовать, находится защитник Клеман Ленгле. Тем не менее, француз не хочет покидать команду и рассчитывает бороться за своё место в составе. Об этом на своих страницах рассказывает Marca.

26-летний Клеман Ленгле в сезоне 2021/2022 провёл за «Барселону» 13 матчей и отметился одной результативной передачей. В остальных 11 играх француз проводил по 90 минут на скамейке для запасных.

Добавим, что Клеман Ленгле играет за «Барселону» с лета 2018 года.