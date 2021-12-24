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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Анчелотти: «Обещать трофеи – не лучшая идея»

24 Декабря 2021 • 22:39 Комментировать (1)

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, есть ли у него ощущение того, что трофеи близки.

«Обещать трофеи – не лучшая идея. Но мы можем обещать то, что «Реал» делает всегда, - бороться до конца. Мы конкурируем в каждом турнире, в каждой игре. В первой части сезона у нас было несколько промахов. У нас были поражения от «Эспаньола» в Ла Лиге и от «Шерифа» в Лиге чемпионов. Но это произошло тогда, когда нам не хватало таких игроков, как Лука Модрич и Тони Кроос», - слова Анчелотти приводит на своих страницах AS.

На текущий момент «Реал» лидирует в Примере, опережая «Севилью» на восемь очков. При этм андалузцы провели на игру меньше.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
25 Декабря 2021 в 00:35
Зато самая "лучшая" обещалка - в воскресенье попасть в Катар... Factos... А-ха-ха-ха...
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