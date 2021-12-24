​Анчелотти рассказал о своём вкладе в успехи «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался по поводу своего влияния на хорошие результаты команды.

Отметим, что «Реал» на текущий момент лидирует в Примере с отрывом от «Севильи» в размере восьми очков. При этом мадридцы провели на игру больше по сравнению с ближайшим преследователем.

«Насколько успехи «Реала» связаны со мной? Может быть, я привнёс свой опыт и знание того, как вселить в игроков уверенность. У «Реала» талантливая и качественная команда, и тренеру нужно вселять в неё уверенность. Также тренерскому штабу важно находить правильный баланс между молодыми и опытными игроками. Нам это удалось. Но факт в том, что у «Реала» уже был основной набор игроков, была команда», - слова Анчелотти приводит AS.