Анчелотти: «Реал» ещё не чемпион

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти получил вопрос о том, решила ли его команда задачу в чемпионате Испании.

На текущий момент «Реал» лидирует в Примере, опережая вторую «Севилью» на восемь очков. При этом андалузцы провели на игру меньше.

«Решили ли мы вопрос? Я так не думаю, нет. У нас небольшое преимущество, да, некоторые из наших конкурентов, такие как «Атлетико» или «Барселона», отстали. Но не «Севилья». Ла Лига – тяжёлое соревнование, здесь никогда не ожидаешь лёгких игр. Здесь есть много хороших команд, демонстрирующих качественный футбол», - слова Анчелотти на своих страницах приводит AS.