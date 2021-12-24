​Анчелотти: «Бензема на уровне Роналду или Холанна»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти получил вопрос о том, является ли Карим Бензема лучшим нападающим в мире прямо сейчас.

«Думаю, да, потому что в свою игру он добавил серьёзную и регулярную способность забивать голы. Он на уровне Криштиану Роналду или Эрлинга Холанна. Бензема – игрок, который способен делать разницу. Мы в очередной раз убедились в этом в игре с «Атлетиком», когда он забил дважды подряд. Он в потрясающей форме», - слова Анчелотти на своих страницах приводит AS.

В сезоне 2021/2022 Карим Бензема провёл за «Реал» 23 матча. В них француз забил 20 голов и отдал 8 голевых передач.